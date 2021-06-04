Португалия или Литва: кто последним в ЕС запустит 5G?

В последнем квартальном отчете Европейской обсерватории 5G говорится, что Португалия, Литва и Мальта были единственными странами в регионе, не имеющими предложений 5G. Список сократился 19 мая, в тот день, когда оператор Melita объявил о запуске коммерческой сети 5G на Мальте.

Таким образом, на данный момент граждане Португалии и Литвы единственные, кто ожидает запуска 5G на всей территории ЕС.

Португалия начала аукцион на несколько частот в конце прошлого года, причем начальный этап был предназначен исключительно для «новых участников», а основной этап продолжается с 14 января, и 4 июня исполняется 100-й день торгов. Запуск технологии в стране ознаменовался сильным напряжением между операторами и Anacom, а также судебными тяжбами.

Что касается Литвы, ожидается, что в конце этого года будет проведен частотный аукцион для выделения полосы 700 МГц, но есть и другие факторы, влияющие на уравнение. По данным The Baltic Times, на запуск 5G в стране повлияли помехи на частотах, также используемых Россией.

Между двумя странами было достигнуто соглашение о прекращении передачи телевизионных сигналов в диапазоне 700 МГц, но Россия отказывается освободить диапазон 3,5 ГГц, который используется в военных целях, согласно той же газете.