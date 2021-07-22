Португалия имеет лучшую репутацию дома, чем за рубежом

Опросив внутреннюю и внешнюю аудиторию Португалии более чем в 20 странах, OnStrategy пришел к выводу, что имидж и репутация среди граждан сильнее, чем за рубежом.

В цифрах показатели составляют 63,3 балла для жителей и 57 баллов для внешней аудитории по шкале от 0 до 100.

Тем не менее, даже внутри страны показатель силы португальского бренда невысокий. Набранные 63,3 балла не позволяют подняться на более высокий уровень восприятия.

По данным OnStrategy, лучше всех оценивают страну обычные граждане (63,7 балла), а хуже всего - эмигранты (60,2 балла). В целом известность и знакомство - это атрибуты с лучшими результатами (100 баллов), за которыми следуют ценности, культура и традиции (85,4 балла), красота (85 баллов) и качество продуктов и услуг (68,3 балла).

С другой стороны, атрибуты с худшими показателями - международная значимость (39,8 балла), правительство и этика (43,4 балла), политическая среда (47,8 балла), коммуникация и распространение за пределами страны (50,3 балла), лидерство и видение (50,7 балла), а также экономическая среда (56,9 балла).

Что касается внешней общественности, то общий показатель силы и энергии для португальского бренда является худшим (57 баллов). Выше всего страну оценивают туристы (60,8 балла), а ниже всего - инвесторы (54,8 балла).

В данном случае лучшими показателями являются красота (80,4 балла), образ жизни и социальная среда (75,1 балла), а также ценности, культура и традиции (74,5 балла). И наоборот, внешняя аудитория дает более низкие оценки таким атрибутам, как международная значимость (36,4 балла), коммуникация и распространение за пределами страны (36,4 балла), инновации и дифференциация (46,0 балла), а также лидерство и видение (47,7 балла).

«Благодаря этому исследованию становится очевидным, что разные заинтересованные стороны приводят к разным стратегическим целям, начиная с создания известности, позиционирования, репутации, опыта и покупок, и что требует использования тактических средств различного и взаимодополняющего исполнения», - комментирует Педру Тавареш. партнер и генеральный директор OnStrategy.

По его словам, «задача состоит в том, чтобы проанализировать каждую целевую аудиторию (внутреннюю и внешнюю) и реконструировать цель бренда Португалии для постпандемического календаря».