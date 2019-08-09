Португалия: иммигранты больше не обязаны получать справку о несудимости

Пятница, 09 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: иммигранты больше не обязаны получать справку о несудимости

За первые три месяца этого года иностранцами было получено 118 тысяч справок.

Министерство юстиции и внутренних дел (ministérios da Justiça e Administração Interna) накануне опубликовало документ об «отказе от запроса на получение справки о несудимости со стороны иностранных граждан для предоставления в SEF». Согласно нововведению от иммигрантов больше не требуется получения справок о несудимости для продления резиденции. Об этом сообщает издание Ijornal.

Это означает, что отныне иммигрантам достаточно разрешить службе SEF получение доступа к справке о несудимости. Таким образом, иностранные граждане освобождаются от походов по инстанциям.

В министерстве решили внести поправки после того, как в июле этого года был проведен опрос сотен человек, находящихся в очереди за справкой о несудимости в Loja de Cidadão das Laranjeiras в Лиссабоне. Среди 600 опрошенных 65% были иностранцами, более 44% обращались за португальским свидетельством о несудимости для процессов в SEF, связанных с получением несудимости.

Согласно данным, которые приводит Direção-Geral da Administração da Justiça, количество людей обратившихся за справкой возросло в разы. Так, за весь 2018 год было получено 168 тысяч справок. В 2019 году только за первые три месяца за справками обратились 118 тысяч человек.

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