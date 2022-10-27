Португалия: иммигранты могут продлить ВНЖ через интернет

Четверг, 27 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: иммигранты могут продлить ВНЖ через интернет


Проживающие в Португалии иностранцы, чей вид на жительство истекает до 31 декабря 2022 года, могут продлить документ через сайт SEF.

Как сообщает Lusa со ссылкой на источник в SEF, около 33 000 иммигрантов могут автоматически продлить свой вид на жительство.

Эта мера автоматического продления вида на жительство, который действует в течение двух лет, была введена в мае 2020 года в связи с пандемией Covid-19.

«После чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной пандемией Covid-19, важно продолжать соблюдать меры, повышающие эффективность и результативность документооборота запросов о предоставлении вида на жительство в отношении иностранных граждан», - говорится в распоряжении, опубликованном в газете Diário da República.

Правительство обосновывает продление этой процедуры тем, что «причины, которые привели к внедрению упрощенной процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении вида на жительство, остаются в силе, учитывая необходимость продолжать обеспечивать быструю оценку заявлений, все еще находящихся на рассмотрении в SEF».

По данным SEF, за два года около 200 000 иностранцев смогли автоматически продлить свой вид на жительство, для чего требуется только регистрация на сайте SEF, и документ будет выслан им на дом.

Иностранное население, проживающее в Португалии, превышает 800 000 человек.

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