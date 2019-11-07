Португалия: иммигранты обвиняются в подделке языковых сертификатов

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: иммигранты обвиняются в подделке языковых сертификатов

Фигурантами дела являются 12 человек.

Иммиграционная служба SEF уличила двух сотрудников языковой школы в подделке сертификатов, необходимых для получения гражданства. Им предъявлены обвинения в мошенничестве. По делу также проходят 10 мигрантов, получивших документы. Всего, по данным службы, около сотни человек обманом получили сертификаты. Большая часть иностранцев, по данным службы, «из стран восточной Европы».

В сообщении SEF говорится, что одна из женщин работала учителем португальского языка в школе на севере страны. Большинство иммигрантов приходили в школу только один раз, чтобы подписать листы посещаемости, больше не посещали учебное заведение и не сдавали тест.

В SEF продолжают устанавливать других участников мошеннической схемы. Не исключено, что в деле могут появиться другие обвиняемые.

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