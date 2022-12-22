Португалия: иммигранты выплатили в соцстрах рекордную сумму
В 2021 году иммигранты выплатили рекордные взносы в фонд социального обеспечения в размере 1200 млн долларов.
В 2021 году был побит рекорд по количеству иностранных налогоплательщиков в Португалии - 475 892 человека, а также по величине их взносов в систему социального обеспечения, которая достигла 1 293,2 млн евро.
Количество иммигрантов, внесших взносы в систему социального обеспечения, составляет 10,1% от общего числа вкладчиков.
То есть, несмотря на увеличение стоимости социальных пособий, которыми воспользовались иммигранты в 2020 и 2021 годах, были достигнуты «весьма положительные и беспрецедентные финансовые показатели».
«Во всем мире иностранное население, проживающее в Португалии, играет важную роль в балансировании счетов системы социального обеспечения, способствуя относительному облегчению системы и ее устойчивости», - заключает отчет «Показатели интеграции иммигрантов - Годовой статистический отчет за 2022 год».