Португалия: имя для «полицейского» кота

Понедельник, 07 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: имя для «полицейского» кота

О происшествии на странице PSP в Фейсбуке рассказал глава пресс-службы полиции Угу Пальма.

Причем, как всегда, в неформальной и юмористичной манере: «Несколько недель назад в полицейском участке в Рио-де-Мору стал появляться черно-белый кот. Полицейские подкармливали его, уделяли некоторое внимание, и кот прижился. Теперь он - неофициальный талисман полицейского участка, и мы ищем для него имя. Среди уже имеющихся вариантов - Агент Мяу, Гато-коп, Машкарилья, но, возможно, подписчики страницы PSP в Фейсбуке, к которым мы обращаемся, предложат лучший вариант. Давайте дадим коту имя!».

Случай с котом - «сыном участка» - далеко не единственный в PSP, отмечает Угу Пальма.

«Исходя из моего многолетнего опыта работы, для полиции вполне нормально иметь своего питомца. Это может быть брошенная собака, кот и даже попугай. Так, в участке PSP в Синтре в течение многих лет, пока не умер, жил попугай, которого нашли на улице и принесли в участок местные жители», - поясняет Угу Пальма.

«Историй очень много, - продолжает глава пресс-службы PSP. - Я помню первый участок, в котором я работал. У нас была собака - Жоинья, которая выходила на патрулирование вместе с нами. Ей своевременно делали прививки, стерилизовали. По всей стране есть много участков, в которых есть «усыновленное» животное».

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