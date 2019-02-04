Португалия: «инъекции» в банковский сектор

Согласно им, в связи с экономическим кризисом в период с 2007 по 2017 годы Португальское государство осуществило денежные вливания в отечественный банковский сектор в размере 13,4 млрд евро, причем наибольшая сумма (4,9 млрд евро) была предоставлена в 2014 году, что совпало с государственным вмешательством в бывший Banco Espírito Santos (BES).

Вторая по величине сумма (4,1 млрд евро) была зарегистрирована в 2017 году, когда была проведена рекапитализация Caixa Geral de Depósitos (CGD).

В 2015 году вливания португальского капитала в финансовые учреждения составило 2,3 млрд евро, включая роспуск Banif – Banco Internacional do Funchal.

Субсидии в размере менее 1 млрд евро были предоставлены в 2011-м (600 тыс. евро), 2012-м (750 тыс. евро) и 2013-м (700 тыс. евро) годах.

В период с 2007 по 2017 годы государству не приходилось вкладывать деньги в финансовые учреждения, за исключением 2016 года. В то же время, Евростат не сообщает суммы за 2007, 2008, 2009 и 2010 годы.