Португалия: «инъекции» в банковский сектор

Понедельник, 04 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: «инъекции» в банковский сектор

Данные Евростата представлены в доклада Европейской комиссии о государственной помощи со стороны стран - членов ЕС.

Согласно им, в связи с экономическим кризисом в период с 2007 по 2017 годы Португальское государство осуществило денежные вливания в отечественный банковский сектор в размере 13,4 млрд евро, причем наибольшая сумма (4,9 млрд евро) была предоставлена в 2014 году, что совпало с государственным вмешательством в бывший Banco Espírito Santos (BES).

Вторая по величине сумма (4,1 млрд евро) была зарегистрирована в 2017 году, когда была проведена рекапитализация Caixa Geral de Depósitos (CGD).

В 2015 году вливания португальского капитала в финансовые учреждения составило 2,3 млрд евро, включая роспуск Banif – Banco Internacional do Funchal.

Субсидии в размере менее 1 млрд евро были предоставлены в 2011-м (600 тыс. евро), 2012-м (750 тыс. евро) и 2013-м (700 тыс. евро) годах.

В период с 2007 по 2017 годы государству не приходилось вкладывать деньги в финансовые учреждения, за исключением 2016 года. В то же время, Евростат не сообщает суммы за 2007, 2008, 2009 и 2010 годы.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья