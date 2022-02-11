Португалия: инфляция бьет десятилетний рекорд

Пятница, 11 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: инфляция бьет десятилетний рекорд

Инфляция в январе 2022 года составляет 3,3%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем в декабре 2021 года.

По данным Национального института статистики (INE), который публикует индекс потребительских цен, «изменение индекса в годовом исчислении составило 3,3% в январе 2022 года, что является самым высоким показателем с февраля 2012 года».

Если из индекса исключить необработанные продукты питания и энергоносители, мы получим базовый индикатор инфляции, который в январе 2022 года «зафиксировал изменение в годовом исчислении на 2,4%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем в декабре 2022 года», - подчеркивает INE.

«Совокупный показатель по энергетическим продуктам показал вариацию в размере 12,1%, в то время как индекс, относящийся к необработанным пищевым продуктам, показал годовую вариацию на 3,4%», - сообщают аналитики.

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