Португалия: инфляция бьет новые рекорды

Среда, 13 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: инфляция бьет новые рекорды

INE подтверждает, что инфляция в Португалии ускорилась до 8,7% в июне - самого высокого уровня с 1992 года.

Годовое изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) достигло самого высокого значения с декабря 1992 года. Пик цен на энергоносители пришелся на август 1984 года.

Уровень инфляции в годовом исчислении в Португалии ускорился до 8,7% в июне, самого высокого значения с декабря 1992 года и увеличения на 0,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического института (INE).

Данные, опубликованные INE, показывают, что базовый показатель инфляции (за исключением необработанных продуктов питания и энергетических продуктов) продолжал ускоряться с изменения в годовом исчислении на 5,6% в мае до 6% в июне, то есть плюс 0,4 процентных пункта.

Годовой темп изменения индекса энергетических продуктов составил 31,7%, что является «самым высоким значением с августа 1984 года».

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