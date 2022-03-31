Португалия: инфляция достигла самого высокого уровня

Уровень инфляции в Португалии ускорился до 5,3% в марте 2022 года с 4,2% в феврале в годовом исчислении, согласно быстрой оценке, опубликованной Национальным статистическим институтом (INE).

Базовый показатель инфляции (общий индекс без учета необработанных пищевых продуктов и энергетических продуктов) изменился на 3,8% (3,2% в предыдущем месяце), что свидетельствует о том, что эти компоненты повлияли на общую стоимость.

Именно в ценах на энергоносители тенденция была наиболее заметна, поскольку, по оценкам, «годовой темп изменения индекса по энергоносителям находится на уровне 19,8% (15% в предыдущем месяце), самое высокое значение с февраля 2019 года″. Цены в этом секторе уже росли после пандемии, что усугубилось конфликтом в Украине.

Гармонизированный индекс потребительских цен Португалии (HICP) вырос до 5,5% (4,4% в предыдущем месяце).