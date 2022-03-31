Португалия: инфляция достигла самого высокого уровня

Четверг, 31 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: инфляция достигла самого высокого уровня

Годовое изменение индекса потребительских цен составило 5,3%, что является самым высоким значением с июня 1994 года.

Уровень инфляции в Португалии ускорился до 5,3% в марте 2022 года с 4,2% в феврале в годовом исчислении, согласно быстрой оценке, опубликованной Национальным статистическим институтом (INE).

Базовый показатель инфляции (общий индекс без учета необработанных пищевых продуктов и энергетических продуктов) изменился на 3,8% (3,2% в предыдущем месяце), что свидетельствует о том, что эти компоненты повлияли на общую стоимость.

Именно в ценах на энергоносители тенденция была наиболее заметна, поскольку, по оценкам, «годовой темп изменения индекса по энергоносителям находится на уровне 19,8% (15% в предыдущем месяце), самое высокое значение с февраля 2019 года″. Цены в этом секторе уже росли после пандемии, что усугубилось конфликтом в Украине.

Гармонизированный индекс потребительских цен Португалии (HICP) вырос до 5,5% (4,4% в предыдущем месяце).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)