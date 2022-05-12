Португалия: инфляция достигла самого высокого значения за 29 лет

Четверг, 12 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: инфляция достигла самого высокого значения за 29 лет

Инфляция в апреле достигла 7,2%, увеличившись на 1,9 процентных пункта по сравнению с мартом.

Годовое изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) составило 7,2% в апреле по сравнению с 5,3% в предыдущем месяце и является самым высоким значением с марта 1993 года, подтвердил Национальный институт статистики (INE).

«Годовое изменение ИПЦ на 1,9 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким показателем с марта 1993 года» , - сообщило INE , тем самым подтвердив значения, предсказанные в быстрой оценке, опубликованной в конце апреля.

Базовый индикатор инфляции (общий индекс без учета необработанных продуктов питания и энергии) также ускорился, зафиксировав изменение в 5,0% (3,8% в марте).

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