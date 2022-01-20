Португалия: инфляция - одна из самых низких в еврозоне

Четверг, 20 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: инфляция - одна из самых низких в еврозоне

При этом сама Европа бьет рекорды, разогнав показатель до 5%.

Уровень инфляции в годовом исчислении в еврозоне ускорился до 5% в декабре, что является новым рекордом и на три процентных пункта выше целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В Европейском союзе в целом этот показатель даже достиг 5,3%, что также является историческим максимумом, но Португалия зарегистрировала второе самое низкое значение - 2,8%, подтверждает Евростат .

В зоне евро уровень инфляции в годовом исчислении достиг 5%, что является самым высоким уровнем с начала ряда в 1997 году, выше 4,9% в ноябре и -0,3% в декабре 2020 года.

Ставка в ЕС в целом составила 5,3%. Самые низкие значения зарегистрированы на Мальте (2,6%), в Португалии (2,8%) и Финляндии (3,2%). С другой стороны, самые высокие показатели были зарегистрированы в Эстонии (12%), Литве (10,7%) и Польше (8,0%).

Министр финансов Жоао Леау предупредил, что необходимо проявлять бдительность в отношении инфляции, несмотря на уверенность в том, что «уровень инфляции будет замедляться в течение этого года», ожидая «сильного снижения» во втором полугодии.

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