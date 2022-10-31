Португалия: инфляция перевалила за 10 процентов

Уровень инфляции в годовом исчислении в еврозоне ускорился до 10,7% в октябре, увеличившись на 0,8 процентных пункта с 9,9%, зафиксированных в предыдущем месяце.

Такова оперативная оценка, опубликованная 31 октября Евростатом.

Рост цен на энергоносители (+41,9% в октябре по сравнению с 40,7% в сентябре) продолжает оставаться фактором, в наибольшей степени способствовавшим ускорению темпов инфляции в регионе.

Далее следуют продукты питания, алкоголь и табак (13,1% в сентябре против 11,8% в августе), неэнергетические промышленные товары (6% в октябре против 5,5% в сентябре) и услуги (4,4% в октябре против 4,3% в сентябре).

В октябре Португалия зарегистрировала HICP на уровне 10,6% , поэтому он снова оказался ниже среднего показателя по еврозоне, как и в сентябре.

Франция стала страной еврозоны, в которой был зарегистрирован самый низкий рост цен с уровнем инфляции 7,1% в октябре по сравнению с тем же периодом прошлого года. За ней следуют Испания (7,3%) и Мальта.

На противоположном полюсе с наибольшим ростом цен снова находится Эстония (22,4%), за ней следуют Литва (22%) и Латвия (21,8%).

В Эстонии, Греции, Испании, Кипре, Литве, Нидерландах, Словении и Финляндии было зарегистрировано замедление темпов инфляции.