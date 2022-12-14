Португалия: инфляция подтверждена на уровне 9,9 процентов

Среда, 14 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: инфляция подтверждена на уровне 9,9 процентов

Годовое изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) в ноябре составило 9,9%.

Это на 0,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце.

«С округлением до одного десятичного знака этот показатель совпадает со значением быстрой оценки, опубликованной 30 ноября», - говорится в сообщении Национального института статистики (INE).

В ноябре базовый показатель инфляции (IPC без учета необработанных пищевых продуктов и энергетических продуктов) зафиксировал изменение в годовом исчислении на 7,2%.

Это на 0,1 процентного пункта выше, чем в октябре, и чем самое высокое значение, зарегистрированное с декабря 1993 года.

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