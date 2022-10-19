Португалия: инфляция съела 65 евро из минимальной зарплаты

Португальцы, которые получают минимальную заработную плату, в настоящее время имеют покупательную способность на 65 евро меньше, чем год назад, из-за инфляции, которая в сентябре составила 9,3%, согласно данным, опубликованным Pordata.

Цифры, опубликованные статистической базой данных Фонда Франсишку Мануэля душ Сантуша в ознаменование Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечается 17 октября, показывают, что влияние инфляции, достигшее в сентябре данных, не наблюдавшихся с 1992 года, снижает покупательную способность тех, кто получает минимальную заработную плату, с 705 до 639 евро.

Люди, которые получают минимальные пенсии по старости и инвалидности (278,05 евро), фактически остались с 252 евро из-за инфляции, что на 25,9 евро меньше покупательной способности, чем год назад.

Исследование Pordata предупреждает, что уже в 2020 году, в первый год пандемии, число людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, которое снижалось с 2014 года, увеличилось на 12,5%, в результате чего Португалия поднялась с 13-го на 8-е место среди 27 стран с самым большим населением, подверженным риску бедности в Европейском союзе.

В период с 2019 по 2020 год Португалия ухудшила свои позиции по двум другим показателям, связанным с бедностью: уровень риска бедности (с 12-го на 10-е место) и неравенство в распределении доходов (с 10-го на 8-е место).

Согласно данным Pordata, группы, наиболее затронутые бедностью в Португалии, - это домохозяйства с детьми-иждивенцами, лица моложе 18 лет и безработные.

В Португалии значение, ниже которого человек считается бедным, в 2020 году составляло 6653 евро в год, что эквивалентно 554 евро в месяц (за 12 месяцев).

Почти 40% домохозяйств с декларацией IRS в 2020 году зарабатывали всего 833 евро в месяц.