Португалия: инфляция стала расти быстрее

Суббота, 11 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: инфляция стала расти быстрее

Индекс потребительских цен (IPC) в июле вырос на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2017 года.

Также он продемонстрировал незначительный рост по сравнению с июнем 2018 года (1,5%), сообщает Национальный институт статистики (INE).

В месячном выражении инфляция составила -0,6% (0,1% в июне 2018 года и -0,7% в июле 2017 года), а в среднем за последние двенадцать месяцев - 1,1%.

Это аналогично показателю, зарегистрированному в предыдущем месяце, добавляет INE.

Базовая инфляция (исключая энергетику и непереработанные продукты питания) составила 1% в годовом исчислении, как и в июне.

В июле жилищные доходы выросли на 2,1%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце.

«Все регионы продемонстрировали позитивные изменения в годовом исчислении, а Лиссабон зафиксировал самый сильный рост (2,7%)», сообщает INE.

За тот же период средний доход от аренды на квадратный метр зарегистрировал ежемесячный колебания в 0,2% (как и в предыдущем месяце).

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