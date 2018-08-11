Португалия: инфляция стала расти быстрее

Также он продемонстрировал незначительный рост по сравнению с июнем 2018 года (1,5%), сообщает Национальный институт статистики (INE).

В месячном выражении инфляция составила -0,6% (0,1% в июне 2018 года и -0,7% в июле 2017 года), а в среднем за последние двенадцать месяцев - 1,1%.

Это аналогично показателю, зарегистрированному в предыдущем месяце, добавляет INE.

Базовая инфляция (исключая энергетику и непереработанные продукты питания) составила 1% в годовом исчислении, как и в июне.

В июле жилищные доходы выросли на 2,1%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце.

«Все регионы продемонстрировали позитивные изменения в годовом исчислении, а Лиссабон зафиксировал самый сильный рост (2,7%)», сообщает INE.

За тот же период средний доход от аренды на квадратный метр зарегистрировал ежемесячный колебания в 0,2% (как и в предыдущем месяце).