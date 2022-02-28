Португалия: инфляция в феврале ускорилась до 4,2 процента

Оперативная оценка опубликована Национальным статистическим институтом (INE) 28 февраля.

«Исходя из уже собранной информации, темпы изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении в феврале увеличились до 4,2% (3,3% в январе).

Базовый показатель инфляции (общий индекс без учета необработанных продуктов питания и энергоносителей) будет колебаться в пределах 3,2% (2,4% в предыдущем месяце)», - указывает INE.

Среднее изменение ИПЦ за последние 12 месяцев составит 1,8%.

На рост цен в основном повлияла энергетическая составляющая. По оценкам института, годовой темп изменения индекса энергетических продуктов в феврале составил 14,9%, что выше 12,1%, зарегистрированных в январе.