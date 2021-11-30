Португалия: инфляция в ноябре выросла на 2,6 процента

Вторник, 30 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: инфляция в ноябре выросла на 2,6 процента

Индекс потребительских цен (ИПЦ) подрос на 0,5% по сравнению с октябрем, но упал на 0,3% относительно ноября прошлого года.

Инфляция снова увеличивается. После роста в октябре ИПЦ в ноябре по стране вырос на 2,6%.

Этот показатель представляет собой увеличение на 0,5% по сравнению с октябрем и снижение на 0,3% по сравнению с ноябрем прошлого года , согласно оценке, опубликованной Национальным институтом статистики (INE).

Если в августе и сентябре он стабилизировался на уровне 1,5%, то октябрь стал отправной точкой для траектории роста инфляции.

В десятом месяце года ИПЦ вырос до 1,8%, а в ноябре должен был остаться на уровне 2,6%. Это рост на 0,5% за месяц, но падение на 0,3% за год. INE оценивает среднее изменение инфляции в 1% за последние 12 месяцев.

Индикатор базовой инфляции (общий индекс без учета необработанных пищевых продуктов и энергоносителей) изменился на 1,8% (1,1% в октябре), при этом годовые темпы изменения индекса для энергоносителей оцениваются на уровне 14,2% (13,4% в октябре), тогда как индекс необработанных пищевых продуктов изменился на 0,8% (-0,7% в октябре).

INE также подчеркивает, что гармонизированный индекс потребительских цен Португалии (HICP) изменился в годовом исчислении на 2,7% в ноябре (1,8% в октябре).

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