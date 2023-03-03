Португалия: инфляция в Португалии замедлилась до 8,6 процента

Пятница, 03 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: инфляция в Португалии замедлилась до 8,6 процента

Значение в целом еврозоне снизилось еще заметнее - до 8,5% в феврале.

По данным Евростата, инфляция в еврозоне снизилась в феврале четвертый месяц подряд до 8,5% по сравнению с 8,6% в январе.

Самый большой процент показывают продукты питания, алкоголь и табак. Уровень инфляции на них составил 15% по сравнению с 14,1% в январе.

В энергетике наблюдался рост на 13,7% по сравнению с 18,9% в январе, затем следуют неэнергетические промышленные товары (6,8% против 6,7% в январе) и услуги (4,8% против 4,4% в январе).

Португалия зафиксировала уровень 8,6% в феврале, согласно предварительным данным, что означает, что темпы роста цен в феврале были немного выше, чем в среднем по еврозоне.

В прошлом месяце гармонизированный уровень инфляции в Португалии, который позволяет проводить сравнение с другими европейскими странами, также составил 8,6% и, следовательно, равен среднему показателю стран еврозоны.

Самые высокие показатели по-прежнему сосредоточены в странах Балтии: в Латвии - 20,1%, в Эстонии - 17,8% и в Литве - 17,2%.

С другой стороны, в Люксембурге был наименьший рост цен в феврале (4,8%), за ним следуют Бельгия (5,5%) и Испания (6,1%). В большинстве стран еврозоны наблюдается замедление роста цен.

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