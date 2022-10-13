Португалия: инфляция в сентябре побила рекорд 1992 года

Изменение индекса для энергетических продуктов составило 22,2% (на 1,8 процентных пункта ниже значения предыдущего месяца), в то время как индекс для необработанных пищевых продуктов зафиксировал самое высокое изменение в годовом исчислении с июля 1990 года, составив 16,9% (15,4% в августе).

По категориям расходов и по отношению к предыдущему месяцу INE выделяет увеличение темпов изменения в годовом исчислении в статьях «одежда и обувь», «рестораны и гостиницы» и «аксессуары, бытовая техника и текущий ремонт дома»: колебания составили 1,7%, 17,7% и 11,9% соответственно (-1,6%, 16,3% и 10,6% в предыдущем месяце).

В противоположном направлении цены в классах «транспорт» и «досуг, отдых и культура» замедлились, соответственно, до 9,2% и 3,1% (10,4% и 3,9% в предыдущем месяце).

В сентябре в классах с наибольшим положительным вкладом в изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) по сравнению с прошлым годом основными были «продукты питания и безалкогольные напитки», «рестораны и гостиницы», «жилье, вода, электричество, газ и другие виды топлива» и «транспорт».

По данным INE, в сентябре месячное изменение ИПЦ составило 1,2% (-0,3% в предыдущем месяце и 0,9% в сентябре 2021 г.), тогда как среднее изменение за последние 12 месяцев составило 6,0% (5,3% в августе).