Португалия: инфляция в сентябре побила рекорд 1992 года

Четверг, 13 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: инфляция в сентябре побила рекорд 1992 года

Инфляция в сентябре составила 9,3%, что является самым высоким показателем с октября 1992 года.

Изменение индекса для энергетических продуктов составило 22,2% (на 1,8 процентных пункта ниже значения предыдущего месяца), в то время как индекс для необработанных пищевых продуктов зафиксировал самое высокое изменение в годовом исчислении с июля 1990 года, составив 16,9% (15,4% в августе).

По категориям расходов и по отношению к предыдущему месяцу INE выделяет увеличение темпов изменения в годовом исчислении в статьях «одежда и обувь», «рестораны и гостиницы» и «аксессуары, бытовая техника и текущий ремонт дома»: колебания составили 1,7%, 17,7% и 11,9% соответственно (-1,6%, 16,3% и 10,6% в предыдущем месяце).

В противоположном направлении цены в классах «транспорт» и «досуг, отдых и культура» замедлились, соответственно, до 9,2% и 3,1% (10,4% и 3,9% в предыдущем месяце).

В сентябре в классах с наибольшим положительным вкладом в изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) по сравнению с прошлым годом основными были «продукты питания и безалкогольные напитки», «рестораны и гостиницы», «жилье, вода, электричество, газ и другие виды топлива» и «транспорт».

По данным INE, в сентябре месячное изменение ИПЦ составило 1,2% (-0,3% в предыдущем месяце и 0,9% в сентябре 2021 г.), тогда как среднее изменение за последние 12 месяцев составило 6,0% (5,3% в августе).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)