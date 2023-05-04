Португалия: инфляция в странах ОЭСР снижается третий месяц

Уровень инфляции в годовом исчислении в странах ОЭСР упал до самого низкого значения с февраля 2022 года благодаря энергетике, которая выросла всего на 1,3% в марте по сравнению с ростом на 11,9% в феврале.

Согласно данным, опубликованным 4 мая, инфляция в годовом исчислении в марте составила 7,7%, минус 1,1 процентных пункта по сравнению с 8,8%, зарегистрированными в феврале, и минус три процентных пункта по сравнению с рекордными 10,7% в октябре.

«Снижение инфляции было широко распространенным: в период с февраля по март 2023 года инфляция замедлилась в 34 из 38 стран ОЭСР », - говорится в заявлении организации.

Португалия также является одной из стран в этой группе в результате ежегодной коррекции цен на энергоносители на 4,4%.

В марте уровень инфляции в годовом исчислении составил 7,4% , что на 0,8 процентных пункта ниже февральских 8,2%.

Тем не менее, ОЭСР отмечает, что замедление цен на энергоносители «не было повсеместным, а энергетическая инфляция оставалась выше 20% в шести странах».

Это произошло в Соединенном Королевстве и Венгрии, где годовой уровень инфляции энергоносителей составил 39,7% и 35,1% соответственно.

В зоне евро инфляция в годовом исчислении, измеряемая Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), снизилась до 6,9% в марте с 8,5% в феврале.

Предварительная оценка Евростата за апрель указывает на небольшое увеличение инфляции в годовом исчислении в еврозоне до 7%, «поскольку предполагаемое увеличение инфляции на энергоносители было частично компенсировано небольшим снижением инфляции за вычетом продуктов питания и энергии», - говорит ОЭСР в том же сообщении.