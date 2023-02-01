Португалия: инфляция в январе замедлилась до 8,3 процента

Годовой уровень инфляции в Португалии в январе замедлился до 8,3%, согласно предварительным данным, опубликованным 31 января Национальным статистическим институтом (INE). Это снижение на 1,3 процентных пункта по сравнению с декабрем 2022 года и третий месяц падения подряд.

Компонент, относящийся к ценам на электроэнергию,, был в основном ответственен за замедление индекса потребительских цен (ИПЦ), при этом годовой темп изменения «также снижается третий раз подряд до 6,8% (20,8% в предыдущем месяце)за счет снижения цен на электроэнергию», - подчеркивает INE.

Что касается необработанных пищевых продуктов, то они подорожали до 18,5% (против 17,6% в декабре).

Что касается базового показателя инфляции, который исключает необработанные продукты питания и энергоносители, то в январе он замедлится до 7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, то есть снижение на 0,3 процентных пункта по сравнению с зарегистрированными 7,3% в декабре 2022 года.

«Среднее изменение за последние двенадцать месяцев оценивается в 8,2% (7,8% в предыдущем месяце)», - добавляет INE.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который позволяет проводить сравнение между европейскими странами, замедлится до 8,6% по сравнению с январем 2022 года, что также представляет собой снижение по сравнению с декабрем (было 9,8%).