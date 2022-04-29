Португалия: инфляция взлетела до 7,2 процента в апреле

Годовое изменение индекса потребительских цен достигает самого высокого значения с марта 1993 года.

Уровень инфляции в Португалии ускорился до 7,2% в апреле, самого высокого значения с марта 1993 года и увеличения на 1,9 процентных пункта по сравнению с мартом, согласно оценке Национального статистического института (INE).

Данные показывают, что показатель базовой инфляции (исключая необработанные продукты питания и энергию) продолжал ускоряться в апреле, с 3,8% в годовом исчислении в марте до 5% в апреле, самого высокого уровня с сентября 1995 года.

Годовой темп изменения индекса энергетических продуктов составил 26,7% , что является «самым высоким значением с мая 1985 года», отмечает INE.

В то же время индекс, относящийся к необработанным продуктам питания, показал изменение в 9,5% (5,8% в марте).