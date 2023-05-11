Португалия: инфляция замедлилась до 5,7 процентов

Четверг, 11 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: инфляция замедлилась до 5,7 процентов

Уровень инфляции в годовом исчислении снижается шестой месяц подряд в апреле и достиг 5,7% в соответствии с быстрой оценкой INE.

Цены продолжали расти, но более медленными темпами, чем 7,4%, зарегистрированные в марте.

Это подтверждает, что апрель стал шестым подряд месяцем замедления роста цен в Португалии.

Снижение уровня инфляции следует рассматривать в свете так называемого «эффекта базы», ​​поскольку он сравнивает индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2023 г. с показателем, полученным в апреле 2022 г.

Анализируя показатели, INE отмечает, что индекс производителей необработанных продуктов питания снизился в годовом исчислении с 19,3% в марте до 14,1% в апреле, и даже в этом случае этот показатель остается очень высоким.

Эти данные по-прежнему не включают в себя возможный эффект «нулевого НДС», применяемого Правительством к корзине продуктов питания, которое вступило в силу 18 апреля, поскольку цены, использованные в расчетах, были собраны до этой даты.

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