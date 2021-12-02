Португалия: инфразвук от ветряных электростанций влияет на здоровье

Четверг, 02 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: инфразвук от ветряных электростанций влияет на здоровье

Неслышные шумы от ветряных турбин могут повлиять на здоровье людей, живущих на расстоянии до 15 км.

В ходе исследования Жоао Алмейда, профессора Школы медицинских технологий Политехнического института Коимбры (ESTeSC-IPC), было проведено исследование (на максимальное расстояние до 15 км) в непосредственной близости от трех ветряных электростанций в районе г. Лейрия: в Села (Алкобаса), Марвила (Баталья) и Чао Фалькао (муниципалитеты Баталья и Порту-де-Мош).

После этого анализа можно было сделать вывод, что «расстояние не является важным фактором для снижения уровня шума, особенно инфразвука и низкочастотного шума».

Однако на удар может повлиять скорость воздуха, так как чем выше скорость воздуха, тем выше звуковое давление.

Согласно тому же заявлению ESTeSC-IPC, профиль местности, наличие пещер, близость к побережью и наличие лесов являются другими факторами, влияющими на распространение шума.

Несмотря на технический прогресс, ветряные турбины по-прежнему излучают инфразвук в результате своей механики и аэродинамики , а шум и низкочастотный инфразвук «могут повлиять на качество жизни людей и животных» .

Это воздействие может вызвать более мягкий эффект, включая общее и продолжительное недомогание, головные боли, проблемы со сном, недостаток концентрации или раздражительность, а также другие симптомы.

«Важно принять меры территориального управления с учетом защиты здоровья населения, особенно при установке ветряных электростанций на безопасных расстояниях, включая инфразвук и низкочастотный шум в исследованиях воздействия на окружающую среду», - говорит Жоао Алмейда.

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