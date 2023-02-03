Португалия: иностранцы хорошо зарабатывают на агробизнесе

Пятница, 03 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: иностранцы хорошо зарабатывают на агробизнесе

Иностранные инвестиции в агробизнес увеличиваются и могут стать одним из главных экономических секторов года.

В частности, в 2022 году свероамериканцы, австралийцы, немцы и бразильцы искали фермы для выращивания миндаля и оливковых деревьев.

По оценкам аналитиков, в агробизнесе уже зарегистрированы тысячи сделок на общую сумму 300 млн евро.

Ряд иностранных инвесторов сделали ставку на Алентежу и земли на севере Португалии.

Прогнозы были представлены компанией CBRE 2 февраля на мероприятии Real State Market Outlook 2023.

По словам генерального директора консалтинговой компании Франсиско Орта-и-Коста, «многие инвесторы вышли на международный уровень», в основном «институциональные инвесторы, которые все чаще вкладывают часть средств в природные ресурсы, в том числе в сельское хозяйство».

На карту поставлены фермы, которые можно использовать для производства миндаля и других сухофруктов, а также для выращивания оливок - примеры, которые являются одними из самых популярных культур для этого типа инвесторов.

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