Португалия: иностранцы хорошо зарабатывают на агробизнесе
Иностранные инвестиции в агробизнес увеличиваются и могут стать одним из главных экономических секторов года.
В частности, в 2022 году свероамериканцы, австралийцы, немцы и бразильцы искали фермы для выращивания миндаля и оливковых деревьев.
По оценкам аналитиков, в агробизнесе уже зарегистрированы тысячи сделок на общую сумму 300 млн евро.
Ряд иностранных инвесторов сделали ставку на Алентежу и земли на севере Португалии.
Прогнозы были представлены компанией CBRE 2 февраля на мероприятии Real State Market Outlook 2023.
По словам генерального директора консалтинговой компании Франсиско Орта-и-Коста, «многие инвесторы вышли на международный уровень», в основном «институциональные инвесторы, которые все чаще вкладывают часть средств в природные ресурсы, в том числе в сельское хозяйство».
На карту поставлены фермы, которые можно использовать для производства миндаля и других сухофруктов, а также для выращивания оливок - примеры, которые являются одними из самых популярных культур для этого типа инвесторов.