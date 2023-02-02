Португалия: иностранцы платят за жилье больше

Дома, купленные нерезидентами в Португалии, стоят 2250 евро за квадратный метр. В Лиссабоне разница в суммах, выплачиваемых резидентами и нерезидентами, наиболее заметна.

За 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2022 года, жилье, проданное в Португалии, стоило в среднем 1446 евро за квадратный метр.

Но недвижимость, приобретенная нерезидентами, была намного дороже, чем выбранная португальцами.

В целом дома, купленные нерезидентами, на 835 евро (+50%) дороже домов, купленных резидентами.

При анализе по городам в Лиссабоне можно увидеть «самую большую разницу» между средней ценой сделок, совершенных нерезидентами и резидентами: иностранцы платили 5 294 евро/кв.м, а жители - 3 643 евро/кв.м. Другими словами, разница составляет 1651 евро/кв.м (+45%) .

Среди муниципалитетов с населением более 100 000 человек самые высокие суммы, выплаченные нерезидентами, были в Лиссабоне (5 294 евро/кв.м), Кашкайше (4 782 евро/кв.м), Оэйраше (3 528 евро/кв.м) и Порту (3 514 евро/кв.м).

Порядок цен одинаков для покупателей, проживающих в стране: Лиссабон (3643 евро/кв.м), Кашкайш (3281 евро/кв.м), Оэйраш (2915 евро/кв.м) и Порту (2431 евро/кв.м).

INE отмечает, что муниципалитеты Вила-Франка-де-Шира, Одивелаш, Кашкайш, Сетубал и Амадора также представили разницу в ценах между местными и иностранными покупателями выше 500 евро за квадратный метр.