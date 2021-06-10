Португалия: иностранцы продолжают покупать недвижимость

Португальская недвижимости всегда был очень привлекательной для иностранцев, цифры говорят сами за себя. Французы и британцы покупают жилье в Португалии чаще других, и это положительно сказывается на экономике страны.

Исследование, проведенное португальской ассоциацией курортов (APR), показывает, что на каждый евро, вложенный иностранцем в покупку дома, пять лет спустя влияние на национальную экономику составит около семи евро.

Последние данные Национального института статистики (INE) за 2019 год показывают, что 3,4 миллиарда евро были инвестированы иностранцами в 19 520 домов в Португалии. В том году международные инвесторы купили 8,5% всех проданных домов.

В исследовании APR делается вывод, что к концу 2023 года эта инвестированная сумма окажет влияние на местный рынок в размере почти 21 миллиона евро .

Французы, британцы, бразильцы, немцы, китайцы, испанцы и голландцы - это национальности, которые приобретают больше домов на португальских землях. Однако по затраченной сумме лидируют китайцы, бразильцы и британцы.

Дома, приобретенные китайцами, имеют самую высокую среднюю цену (373 071 евро), но было продано всего 443 единицы, согласно исследованию, основанному на данных INE, Евростата и ОЭСР.

С другой стороны, французы покупают больше всего домов и приносят наибольший доход (623 558 евро), хотя и по более низкой средней цене (115 367 евро).

Если присмотреться и рассмотреть только элитную недвижимость (более 500 000 евро), британцы лидируют с большим отрывом. Они «однозначно являются основными клиентами» Португалии, получившие общий доход в 300 миллионов евро с 252 домами, купленными в 2019 году.

Что касается местоположения, Алгарве занимает видное место, поскольку в нем сосредоточено 38% от общей суммы, инвестированной иностранцами, и 27% от общего количества приобретенных домов.

Тем не менее, Лиссабон приближается с 36% по стоимости и 21% по количеству. Также по количеству центральная часть страны уже находится на втором месте с 23% от общего числа сделок.