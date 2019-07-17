Португалия: иностранцы скупают недвижимость на Мадейре

Среда, 17 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Португалия: иностранцы скупают недвижимость на Мадейре

Иностранцы активно скупают недвижимость на острове Мадейра.

По данным статистики, опубликованным на этой неделе, приобретение недвижимости нерезидентами на этом старейшем в Европе курорте выросло на 55%.

По словам директора департамента статистики региона, покупка недвижимости нерезидентами на португальском архипелаге Мадейра в 2017 году увеличилась на 55% и в стоимостном выражении достигло 60 млн. евро. «Это показывает, что это растущий сегмент рынка недвижимости», - сказал директор департамента статистики Мадейры Пауло Виейра. Цифры были обнародованы во время коллоквиума по региональной статистике в Фуншале с участием представителей двух национальных статистических органов Португалии - Национального статистического института и Банка Португалии, а также Азорских островов, Канарских островов и Европейской комиссии, пишет ТАСС.

Нерезидентные покупатели недвижимости на Мадейре, приезжают, прежде всего, из Германии и Великобритании, которые также обеспечивают основную часть иностранных туристов в регионе. «Еще одним фактом, который выделяется, является потеря покупательной способности жителей Венесуэлы, которые в 2012 и 2013 годах возглавляли список, но которые в 2017 году даже не попали в первую пятерку», - отметил Виейра, объясняя это социально-экономическим кризисом в данной стране. В исследовании также отмечается, что 14 объектов недвижимости были проданы по цене более 500 000 евро

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