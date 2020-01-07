Португалия: иностранцы скупают жилье на Мадейре
Иностранцы потратили на покупку объектов недвижимости на Мадере более 60 млн. евро.
Недвижимость португальского острова Мадейра все больше привлекает нерезидентов. За год они купили дома, квартиры, апартаменты и прочие объектов более чем на 60 млн. евро. Таким образом инвестиции иностранцев выросли на 55%, пишет ТАСС.
Пауло Виейра, директор департамента статистики Мадейры, сообщил, что речь идет не только об одном острове Мадейра, а обо всем архипелаге. Он назвал сегмент объектов, проданных нерезидентам, перспективным:
- в основном покупки совершают немцы и британцы;
- в 2012-2013 гг. лидерами были граждане Венесуэлы, но ситуация изменилась и они не входят в первую пятерку.
Интересно, что вложения делаются не только в апартаменты для отдыха во время отпуска, но и в роскошные объекты. Например, по 14-ти сделкам цена превышала 500 тыс. евро.