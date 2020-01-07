Португалия: иностранцы скупают жилье на Мадейре

Недвижимость португальского острова Мадейра все больше привлекает нерезидентов. За год они купили дома, квартиры, апартаменты и прочие объектов более чем на 60 млн. евро. Таким образом инвестиции иностранцев выросли на 55%, пишет ТАСС.

Пауло Виейра, директор департамента статистики Мадейры, сообщил, что речь идет не только об одном острове Мадейра, а обо всем архипелаге. Он назвал сегмент объектов, проданных нерезидентам, перспективным:

в основном покупки совершают немцы и британцы;

в 2012-2013 гг. лидерами были граждане Венесуэлы, но ситуация изменилась и они не входят в первую пятерку.

Интересно, что вложения делаются не только в апартаменты для отдыха во время отпуска, но и в роскошные объекты. Например, по 14-ти сделкам цена превышала 500 тыс. евро.