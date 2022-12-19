Португалия: иностранцы составляют 5,2 процента населения

Это в основном женщины, живущие на побережье, молодые, квалифицированные и экономически активные.

В 2021 году иностранцы составляли 5,2% от общей численности населения, причем бразильское сообщество было самым большим.

Иностранное население в основном состоит из женщин, молодых и имеющих среднее образование.

Национальный институт статистики (INE) опубликовал в этот понедельник окончательные данные переписи населения 2021 года в публикации о населении иностранных граждан, проживающих в Португалии.

Согласно результатам переписи 2021 года, на момент проведения опроса в Португалии проживало 542 165 человек иностранного гражданства , что составляет 5,2% от общей численности постоянного населения.

Это превышает показатель 3,7%, зарегистрированный в 2011 году. Бразильское гражданство составляло 36,9%.

По сравнению с 2011 годом, за исключением Азорских островов, во всех регионах зафиксирован рост числа иностранцев. Группа наиболее репрезентативных национальностей изменилась: увеличилось количество граждан из стран Азии и Европейского Союза (ЕС) и уменьшилось количество жителей португалоязычных африканских стран (ПАЛОП).

Уровень образования трудоспособного населения (от 15 до 64 лет) в целом был выше у иностранцев по сравнению с португальским населением. В то время как 24,1% населения португальской национальности имели уровень образования ниже 3-го цикла базового образования , в случае населения иностранного гражданства этот процент составлял 18,4%.

В высшем образовании проценты были одинаковыми : около 24% иностранного и португальского населения закончили этот уровень образования.

Согласно переписи 2021 года, самой крупной иностранной общиной, проживающей в Португалии, была бразильская, насчитывающая 199 810 человек (36,9%). Ангольское сообщество было вторым по представленности с 5,8% , за ним следует Кабо-Верде с 5,0% .

В группу наиболее представительных национальностей также вошли Великобритания - 4,5%, Украина - 3,9%, Франция - 3,5% и Китай (3,1%). Национальное население Гвинеи-Бисау, Индии, Румынии, Италии, Испании, Германии и Сан-Томе и Принсипи по-прежнему превышало 10 000 жителей.