Португалия: иностранцы тратят вдвое больше местных на покупку жилья

Четверг, 21 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: иностранцы тратят вдвое больше местных на покупку жилья

Средняя цена сделки в Лиссабоне составила 4283 евро/кв.м для покупателей с налоговым адресом за границей и 1858 евро/кв.м для португальцев.

Иностранцы тратят на покупку недвижимости для жилья в столичном районе Лиссабона гораздо больше, чем португальцы.

Средняя цена жилья, приобретенного покупателями с налоговым адресом за границей, составила 4283 евро/кв.м в последнем квартале 2021 года, что более чем вдвое превышает стоимость жилья, приобретенного покупателями с налоговым адресом на национальной территории (1858 евро/кв.м).

Данные опубликованы Национальным статистическим институтом (INE).

В регионе Алгарве также зафиксирована более высокая средняя стоимость жилья, приобретенного покупателями с налоговым резидентством за пределами Португалии (2547 евро/кв.м), по сравнению со сделками местных жителей (1969 евро/кв.м).

Однако разница между двумя категориями покупателей составляет 578 евро/кв.м, что намного меньше, чем в столичном районе Лиссабона.

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