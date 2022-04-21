Португалия: иностранцы тратят вдвое больше местных на покупку жилья

Иностранцы тратят на покупку недвижимости для жилья в столичном районе Лиссабона гораздо больше, чем португальцы.

Средняя цена жилья, приобретенного покупателями с налоговым адресом за границей, составила 4283 евро/кв.м в последнем квартале 2021 года, что более чем вдвое превышает стоимость жилья, приобретенного покупателями с налоговым адресом на национальной территории (1858 евро/кв.м).

Данные опубликованы Национальным статистическим институтом (INE).

В регионе Алгарве также зафиксирована более высокая средняя стоимость жилья, приобретенного покупателями с налоговым резидентством за пределами Португалии (2547 евро/кв.м), по сравнению со сделками местных жителей (1969 евро/кв.м).

Однако разница между двумя категориями покупателей составляет 578 евро/кв.м, что намного меньше, чем в столичном районе Лиссабона.