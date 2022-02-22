Португалия: иностранное население увеличивается шестой год подряд

Вторник, 22 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: иностранное население увеличивается шестой год подряд

По данным SEF, в 2021 году в Португалии проживало 714 123 иностранцев.

Это на 7,8% больше, чем в 2020 году, когда в стране жило 662 095 приезжих.

Наибольшее увеличение числа иностранцев в Португалии произошло в 2019 году, когда оно составило 22,9%.

SEF сообщает, что наиболее представительными национальностями являются выходцы из Бразилии (209 072 человека), затем следуют Великобритания (42 071 человек), Кабо-Верде (35 913 человек), Индия (30 995 человек) и Италия (30 887 человек).

Несмотря на увеличение числа иностранцев в Португалии, количество новых видов на жительство, выданных иммигрантам в 2021 году, сократилось почти на 8% по сравнению с предыдущим годом.

По данным SEF, в 2021 году было выдано около 109 000 новых видов на жительство, тогда как в предыдущем году вручено 118 124 документов - в основном индийцам, бразильцам, непальцам, итальянцам, французам и немцам.

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