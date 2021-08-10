Португалия: иностранным абитуриентам - облегченные правила

Исключительные меры, которые обеспечивают доступ к португальскому высшему образованию для студентов из стран, где выпускные экзамены были приостановлены из-за пандемии covid-19, были опубликованы 8 августа в Diário da República.

Новый декрет-закон был одобрен на прошлой неделе Советом министров.

По сути, он сохраняет меры, которые уже применялись в прошлом учебном году.

Идея состоит в том, чтобы позволить иностранным студентам, не сдавшим выпускные экзамены, поступать в вузы Португалии.

Таким образом, студенты, не сдавшие выпускные экзамены, которые обычно заменяют вступительные, смогут использовать вместо оценки за экзамен итоговую оценку по соответствующим предметам.