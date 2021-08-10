Португалия: иностранным абитуриентам - облегченные правила
Студенты из стран, где экзамены отменили из-за пандемии, получат особые условия при поступлении в португальские вузы.
Исключительные меры, которые обеспечивают доступ к португальскому высшему образованию для студентов из стран, где выпускные экзамены были приостановлены из-за пандемии covid-19, были опубликованы 8 августа в Diário da República.
Новый декрет-закон был одобрен на прошлой неделе Советом министров.
По сути, он сохраняет меры, которые уже применялись в прошлом учебном году.
Идея состоит в том, чтобы позволить иностранным студентам, не сдавшим выпускные экзамены, поступать в вузы Португалии.
Таким образом, студенты, не сдавшие выпускные экзамены, которые обычно заменяют вступительные, смогут использовать вместо оценки за экзамен итоговую оценку по соответствующим предметам.