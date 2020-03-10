Португалия: инспекторы SEF задержали главаря мафии

Вторник, 10 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: инспекторы SEF задержали главаря мафии

Преступник находился в бегах около 12 лет.

Крупное задержание в аэропорту Лиссабона накануне провели инспекторы SEF. Им удалось задержать опасного мафиози, который находился в розыске около 12 лет.

Уроженца Словакии власти Италии обвиняют в торговле людьми из Восточной Европы. Преступник прибыл в Лиссабон из Бразилии и намеревался пересесть на рейс до австрийской Вены. Однако, на паспортном контроле он был опознан инспекторами SEF и вскоре был задержан.

Это уже второе крупное задержание, проведенное инспекторами SEF в столичном аэропорту. Накануне они арестовали преступника, обвиняемого властями Испании в торговле наркотиками. Криминальный авторитет пытался скрыться от правосудия, вылетев в
Гвинею-Бисау. Оба они будут экстрадированы.

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