Португалия: инспекторы SEF задержали главаря мафии

Крупное задержание в аэропорту Лиссабона накануне провели инспекторы SEF. Им удалось задержать опасного мафиози, который находился в розыске около 12 лет.



Уроженца Словакии власти Италии обвиняют в торговле людьми из Восточной Европы. Преступник прибыл в Лиссабон из Бразилии и намеревался пересесть на рейс до австрийской Вены. Однако, на паспортном контроле он был опознан инспекторами SEF и вскоре был задержан.



Это уже второе крупное задержание, проведенное инспекторами SEF в столичном аэропорту. Накануне они арестовали преступника, обвиняемого властями Испании в торговле наркотиками. Криминальный авторитет пытался скрыться от правосудия, вылетев в

Гвинею-Бисау. Оба они будут экстрадированы.