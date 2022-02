Португалия: инвалиды сохранят свои льготы

Корень проблемы

Дискуссии вокруг вопроса сохранения льгот у лиц, которые раньше имели степень нетрудоспособности 60% и выше, а затем, при прохождении переосвидетельствования на медкомиссии, «потеряли» определенное количество процентов, продолжаются уже более двух лет.

Виной тому – печально известное Циркулярное соообщение (Ofício Circulado) № 20215 от 03.12.2019 Налогово-таможенного управления (АТ) - «Comprovação de deficiência fiscalmente relevante - redação do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 202/96, de 23 de outubro, dada pelo Decreto-Lei n.º 291/2009, de 12 de outubro», которое привнесло ряд ограничений в отношении налоговых льгот в случае пересмотра медкомиссиями (juntas médicas) степени нетрудоспособности в низшую сторону (менее 60%).

Поскольку для АТ является «fiscalmente relevante», т.е. имеет значение в налоговом плане, только степень нетрудоспособности 60% и более, указанная в Многоцелевом медицинском сертификате о нетрудоспособности (Atestado médico de incapacidade multiuso (далее по тексту - AMIM)).

Две таблицы

Если разобраться – то причиной «редактирования» текста закона со стороны «Финансов» стала возможность двоякой интерпретации статьи 4 Decreto-Lei nº 202/96, de 23 de Outubro, с изменениями, внесенными Decreto-Lei nº 291/2009, de 12 de Outubro. (Данный документ «устанавливает режим оценки инвалидности людей с ограниченными возможностями с целью доступа к мерам и льготам, предусмотренным законом для облегчения их полного участия в жизни сообщества».)

А конкретнее – наличие двух таблиц для оценки инвалидности при первичной выдаче AMIM и переосвидетельствовании. Первоначально, до 2007 года, для оценки инвалидности использовалась Национальная таблица нетрудоспособности (Tabela Nacional de Incapacidades (TNI), утвержденная Decreto-Lei nº 341/93, de 30 de Setembro, которая затем была заменена Национальной таблицей нетрудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, далее по тексту - TNIATDP), утвержденной Decreto-Lei nº 352/2007, de 23 de Outubro.

Согласно п. 7 ст. 4 DL nº 202/96, de 23 de Outubro, с изменениями, внесенными DL nº 291/2009, de 12 de Outubro, «...в процессах пересмотра или переоценки степени инвалидности, присвоенной в результате применения Национальной таблицы нетрудоспособности, действовавшей на дату оценки или последней переоценки, эта степень сохраняется всякий раз, когда, согласно заявлению медкомиссии, она более благоприятна для оцениваемого лица».

Согласно п. 8 ст. 4 вышеуказанного закона, «для целей предыдущего пункта (п. 7 ст. 4. – Прим.), степень нетрудоспособности считается неблагоприятной для оцениваемого лица, если она может повлечь за собой потерю прав, которыми инвалид уже пользуется, или льгот, которые за ним уже признаны».

Согласно п. 9 ст. 4 вышеуказанного закона, в процессе пересмотра или переоценки прежняя степень инвалидности, присвоенная в результате применения Национальной таблицы нетрудоспособности, остается неизменной всякий раз, когда «новая» степень инвалидности ниже, чем степень, определенная на дату оценки или последнего пересмотра».

Таким образом, закон (пп. 7 и 8 ст. 4 DL nº 202/96, de 23 de Outubro в редакции DL nº 291/2009, de 12 de Outubro) защищает положение инвалидов, которые, пройдя новую медкомиссию, столкнулись с тем, что степень их нетрудоспособности была снижена в результате изменений (улучшений), фактически выявленных в состоянии их здоровья.

В таких ситуациях законодатель разрешает медкомиссии сохранять прежнюю степень нетрудоспособности оцениваемого лица, но только в случаях, когда на карту поставлены ситуации, которые могут привести к утрате прав, которыми человек с нетрудоспособостью уже пользуется, или льгот, которые за ним уже признаны.

В свою очередь, п. 9 ст. 4 касается тех ситуаций, в которых клиническое состояние человека не изменилось, а снижение степени его нетрудоспособности произошло исключительно в результате применения новой TNIATDP, утвержденной Decreto-Lei nº 352/2007, de 23 de Outubro.

В таких ситуациях прошедший медкомиссию имеет право на выдачу AMIM, подтверждающего, в специальной графе, его предыдущую степень нетрудоспособности, определенную в соответствии с прежней Национальной таблицей нетрудоспособности (TNI). Поскольку, к примеру, по прежней TNI онкобольному в активной фазе присваивали 75-80% нетрудосопособности, в отличие от нынешних 60%, согласно TNIATDP.

У «Финансов» - свое мнение

«Финансы» своим Циркуляром № 20215 от 03.12.2019 интерпретировали букву закона так, как выгодно им, а именно что «более благоприятная для налогоплательщика» степень нетрудоспособности остается неизменной в ситуациях пересмотра или переоценки, которые понижают степень инвалидности по сравнению с ранее подтвержденной исключительно по причине использования различных технических критериев (т.е. без изменения клинического состояния человека), содержащихся в действующей, на сегодняшний день, Национальной таблице инвалидности от 2007 года, по сравнению с предыдущей (и отмененной) TNI 1993 года.

В тех же случах, когда понижение степени нетрудоспособности, по сравнению с ранее подтвержденной, в результате пересмотра или переоценки не связано с «изменением технических критериев», а является результатом улучшения состояния здоровья, «Финансы» признают право на налоговые льготы только при наличии «клинически подтвержденной» степени нетрудосопособности не ниже 60%.

Т.е. налогоплательщики, которые ранее на протяжении многих лет были освобождены, к примеру, от оплаты Единого транспортного налога (IUC) путем предъявления в «Финансы» AMIM, где значилось, что «когда-то» у них было 60% или более нетрудоспособности, а затем им «оставили» только 30 или 40%, с выходом Циркуляра потеряли эту льготу (и остальные налоговые льготы тоже).

Напомним, что лица с «deficiência fiscalmente relevante», т.е. 60% и более, имеют также льготы в плане подоходного налога (IRS), освобождения, в ряде случаев, от уплаты НДС и налога при покупке транспортных средств (Imposto sobre veículos – ISV).

Подробную информацию о возможных налоговых льготах вы найдете по этой ссылке.



Закон, который «разъясняет»...

Ряд организаций, защищающих права инвалидов, выступил категорически против Циркуляра «Финансов». Благодаря, в том числе, активному вмешательству Португальской лиги по борьбе с раком (Liga Portuguesa Contra o Cancro) был принят Lei n.º 80/2021, de 29 de novembro, который «разъясняет процессы пересмотра или переоценки степени инвалидности, внося третью поправку в Декрет-закон № 202/96 от 23 октября, устанавливающий режим оценки инвалидности для целей доступа к мерам и льготам, предусмотренным законом, с поправками, внесенными DL n.º 174/97, de 19 de julho и DL n.º 291/2009, de 12 de outubro».

Согласно ст. 2 Lei n.º 80/2021, de 29 de novembro, в качестве поправки к Декрету-закону № 202/96 от 23 октября была добавлена Статья 4-А, в следующей редакции:



"Статья 4-А

Истолкование

1 – К оценке нетрудосопособности, предусмотренной в предыдущей статье (ст. 4. – Прим.), применяется принцип оценки, более выгодной для оцениваемого, согласно условиям пунктов 7 и 8 предыдущей статьи (ст. 4. – Прим.).

2 – Всякий раз, когда процесс пересмотра или переоценки нетрудосопособности приводит к присвоению степени инвалидности ниже, чем ранее присвоенная, и, следовательно, утрате уже признанных прав или льгот, сохраняется в силе результат предыдущей оценки, более благоприятный для оцениваемого, если он относится к той же клинической патологии, которая послужила причиной признания нетрудоспособности, и если это не влечет за собой ущерб для оцениваемого».

Статья в оригинале https://dre.pt/dre/detalhe/lei/80-2021-175043504



«Artigo 4.º -A

Norma interpretativa

1 — À avaliação de incapacidade prevista no artigo anterior aplica-se o princípio da avaliação

mais favorável ao avaliado, nos termos dos n.os 7 e 8 do artigo anterior.

2 — Sempre que do processo de revisão ou reavaliação de incapacidade resulte a atribuição

de grau de incapacidade inferior ao anteriormente atribuído, e consequentemente

a perda de direitos ou de benefícios já reconhecidos, mantém -se em vigor o resultado da

avaliação anterior, mais favorável ao avaliado, desde que seja relativo à mesma patologia

clínica que determinou a atribuição da incapacidade e que de tal não resulte prejuízo para

o avaliado.»

Таким образом, Lei n.º 80/2021, de 29 de novembro недвусмысленно, однозначно устанавливает, что если, к примеру, первоначально человеку было присвоено 60% нетрудоспособности по онкозаболеванию в активной форме, а спустя 5 лет, при переосвидетельствовании, ему оставили только 25%, согласно TNIATDP – также по онкозаболеванию, которое «стабилизировалось», то остается в силе прежняя степень (60%).



Решение вопроса?

Новый закон, безусловно, является благом для инвалидов, но оставляет ряд нерешенных «технических» вопросов. Так, по мнению Provedoria de Justiça, пока не ясно, как отреагируют на новый закон «Финансы», будет ли сохранение в силе прежней степени нетрудоспособности (имеется в виду 60% и более) «автоматически» распространяться на все «меры и льготы» (не только налоговые!) по поддержке инвалидов, предусмотренные законом.

Речь, в частности, идет о Правовом режиме предоставления льготных ипотечных кредитов инвалидам (Regime jurídico do crédito à habitação bonificado à pessoa com deficiência/incapacidade), установленном Lei n.º 64/2014, а также Социальном пособии для интеграции (Prestação Social para a Inclusão – Componente Base e Complemento).

Наше издание будет следить за развитием этой темы.