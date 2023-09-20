Португалия: инвестиции от золотых виз в августе сократились

Согласно данных SEF, инвестиции, привлеченные с помощью золотых виз, упали на 12,5% в августе (в годовом исчислении до 32,8 млн евро).

В августе инвестиции, привлеченные по программе «Вид на жительство для инвестиционной деятельности» (ARI) , составили более 32,8 млн евро.

В прошлом месяце было выдано 64 золотых визы, из них 42 по критериям приобретения недвижимости (всего 22,3 млн евро), из них 25 золотых виз соответствовали покупке для восстановления городов (8,8 млн евро).

В «топ-5» национальностей США получили 12 золотых виз, за ​​ними следуют Китай - девять и Бразилия - восемь. Шесть золотых виз были также выданы России и еще шесть - Турции. За анализируемый период воссоединившимся членам семей было выдано 72 визы.

За совокупный период действия программы – с октября 2012 года по август 2023 года - был предоставлен 12 561 вид на жительство, при этом лидирует Китай с 5383, за ним следуют Бразилия (1246), США (741), Турция (603) и Южная Африка (561).

Общий объем инвестиций составляет более 7247 миллионов евро, из них 6401 миллион на приобретение недвижимости (11 284 ARI), из них 653 миллиона евро на реабилитацию городов (1830 золотых виз).

Перенос капитала составил 846 миллионов евро, было выдано 1255 виз, а создание рабочих мест способствовало выдаче 22 ARI. На сегодняшний день визы получили 20 241 воссоединившийся член семьи.