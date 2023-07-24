Португалия: инвестиции падают в три раза больше, чем в среднем по ЕС

Понедельник, 24 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: инвестиции падают в три раза больше, чем в среднем по ЕС

Инвестиции в Португалию упали почти в три раза по сравнению с Еврозоной в течение 2022 года.

Это падение «более чем в два раза превышает совокупный результат за этот год».

Таково заключение Управления планирования, стратегии, оценки и международных отношений (GPEARI) Министерства финансов.

Согласно исследованию министерства, инвестиции упадут на 4,4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с тенденцией до пандемии, в то время как накопленное за этот год влияние уже составит -8,1 п.п.

Учреждение было вынуждено применять «решительную сдерживающую денежно-кредитную политику повышения процентных ставок».

С другой стороны, такие факторы, как ограничения в цепочках поставок, рост цен и нехватка материалов, также способствовали падению инвестиций.

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