Португалия: инвестиции падают в три раза больше, чем в среднем по ЕС

Это падение «более чем в два раза превышает совокупный результат за этот год».

Таково заключение Управления планирования, стратегии, оценки и международных отношений (GPEARI) Министерства финансов.

Согласно исследованию министерства, инвестиции упадут на 4,4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с тенденцией до пандемии, в то время как накопленное за этот год влияние уже составит -8,1 п.п.

Учреждение было вынуждено применять «решительную сдерживающую денежно-кредитную политику повышения процентных ставок».

С другой стороны, такие факторы, как ограничения в цепочках поставок, рост цен и нехватка материалов, также способствовали падению инвестиций.