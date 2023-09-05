Португалия: инвестиции по золотой визе продолжаются

В июле объем инвестиций, привлеченных по программе «Вид на жительство для инвестиционной деятельности» (ARI), составил 57,2 млн. евро, что на 30% больше, чем годом ранее, и на 27% меньше, чем 79,8 млн. евро, зафиксированных в июне.

Впервые с 2020 года Китай не вошел в ежемесячный топ-5 инвестиций по национальному признаку.

В июле США получили 16 золотых виз, Филиппины - 13, Великобритания - 10, Бразилия и ЮАР - по девять.

Что касается Китая, то в июле китайским гражданам было выдано восемь ARI, то есть на одну меньше, чем последней стране в ежемесячном топ-5.

С года пандемии, 2020, по июль 2023, Китай представляет инвестиции в размере 433,7 млн. евро.

В июле по критерию приобретения недвижимости был выдан 61 ARI на общую сумму 41 млн. евро, из которых 7,8 млн. евро соответствовали покупкам для восстановления городов.

По критерию передачи капитала было выделено 25,1 млн. евро, всего 65 ARI.