Португалия: инвестиции по золотой визе выросли на 40 процентов

В прошлом месяце объем инвестиций, привлеченных в рамках программы «Вид на жительство за инвестиции» (ARI), которой в октябре исполнилось 10 лет, составили 65,6 млн. евро.

Это на 40% больше по сравнению с 46,6 млн. евро, зарегистрированными в ноябре 2021 года.

По сравнению с 44,3 млн. евро, привлеченными в октябре, инвестиции выросли на 48%.

За первые 11 месяцев этого года объем инвестиций, осуществленных с помощью золотых виз, составил более 575 млн. евро, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Таковы данные, предоставленные Службой иностранцев и границ (SEF).

В ноябре была выдана 121 золотая виза, из которых 95 - на приобретение недвижимости (36 - на восстановление городов) и 26 - на перевод капитала.

В совокупности в этом году до ноября было выдано 1 130 золотых виз (94 в январе, 94 в феврале, 73 в марте, 121 в апреле, 112 в мае, 155 в июне, 80 в июле, 77 в августе, 120 в сентябре, 83 в октябре и 121 в ноябре).

Инвестиции в покупку недвижимости составили 54,6 млн. евро в ноябре, из них 12,3 млн евро - в городскую реабилитацию. Переводы капиталов составили 11 млн евро.

В прошлом месяце было выдано 18 золотых виз в США, за ними следуют Великобритания (14), Китай (13), Бразилия (10) и Южная Африка (10).