Португалия: инвестиции с Востока

Новая статистика Banco de Portugal, которая определяет конечного инвестора, а не местонахождение дочерней компании, показывает, что Китай является пятой по величине страной-инвестором в Португалии.

Ранее она занимала лишь 9 место.

Объем китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Португалии является пятым по величине и составляет 6,8% (10,6 млрд евро) от общего объема (154,9 млрд евро).

Китайская экономика больше всего использует дочерние компании в Люксембурге и Гонконге для осуществления инвестиций в Португалии, что уменьшило ее вес в предыдущей статистике, в которой рассматривалось происхождение инвестиций, а не конечный бенефициар.

Франция и США также выигрывают от этого изменения: «Новые статистические данные показывают, что Китай, Соединенные Штаты Америки и Франция инвестируют в Португалию через другие страны», - говорится в сообщении центрального банка.

Китай теперь находится в пятерке лидеров, уступая только Испании (23,6 млрд евро), Португалии (23,5 млрд евро, относится к португальским компаниям, имеющим дочерние предприятия за пределами страны), Франции (17,1 млрд евро) и Великобритании (13,3 млрд евро).

В случае с Португалией это явление называется «обходом» (конечный инвестор совпадает со страной инвестирования) и «было связано с прохождением инвестиций с места происхождения и назначения в Португалии через посреднические юридические лица, проживающие в Нидерландах и Люксембурге» (59% и 17% соответственно).

После Китая следуют Нидерланды (8,7 млрд евро), Германия (7,6 млрд евро), США (7,1 млрд евро), Бразилия (5 млрд евро) и Люксембург (4,3 млрд евро). Только после них появляются такие страны, как Ангола и Швейцария. Всего объем прямых иностранных инвестиций в 2021 году составил 154,9 млрд евро.

В производстве доминирует Великобритания, за ней следуют Испания и Германия. В строительстве доминирует Испания, рядом с ней находится Бразилия. В сфере услуг (включая финансовые услуги, такие как банковское дело и страхование) Португалия имеет самый высокий уровень ПИИ, за ней следуют Испания и Франция.