Португалия: инвестиции в недвижимость могут вырасти на 30 процентов

Для сравнения: в 2021 году инвестиции составили 2,1 млрд евро благодаря отелям и логистике. Прогнозируемый рост составляет 28,6%.

Эрик ван Лёвен, управляющий директор Cushman & Wakefield в Португалии, подчеркнул: «В первой половине года преобладают инвестиции в два класса активов, которые никогда не были так популярны, а именно в отели и логистику, представляли почти 90% всех институциональных инвестиций в недвижимость».

По словам того же чиновника, в первом полугодии объем инвестиций составил более 600 млн евро, но в июле и августе эти суммы «почти удвоились, и в 2022 году завершены инвестиции на 1,2 млрд евро».

Эрик ван Лёвен также упомянул, что с учетом объявленных сделок до конца года планируется еще 1,5 млрд евро инвестиций на общую сумму 2,7 млрд евро.

«Португальский рынок показал очень хорошие результаты за последние шесть месяцев», - подчеркнул он, предупредив, однако, что эта ситуация может измениться.

Что касается 2023 года, генеральный директор консалтинговой компании признал, что он «немного опасается».

«Я думаю, что на рынке недвижимости будет спад в плане объемов и, прежде всего, в стоимостном выражении. На данный момент инвесторы не очень хорошо знают, где находится «минимум» цен. В качественных инвестициях сложнее определить, где находится цена, и поэтому я считаю, что в 2023 году будет замедление, особенно в первой половине, но это мое мнение», - сказал Эрик ван Лёвен.

Но на данный момент, указал он, «предвидится много инвестиций», в которых компания убеждена, «что они материализуются».