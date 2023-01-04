Португалия: инвестиции в недвижимость вырастут на 39 процентов

По данным консалтинговой компании Cushman & Wakefield (C&W), инвестиции в недвижимость достигли трех миллиардов евро в 2022 году (+39%).

Консультант подчеркнул «отличный год», которым оказался 2022 год, зафиксировав «очень стабильную работу» и показав, что «Португалия остается в поле зрения инвесторов».

При этом на гостиничный сектор приходится 30% этой суммы, на офисы - 27%, на промышленность - 21% и на розничную торговлю - 9%.

Во время презентации Эрик ван Лёвен, управляющий директор консалтинговой компании в Португалии, подчеркнул, что многие из операций, которые внесли свой вклад в эту общую стоимость, были закрыты в конце года, что свидетельствует о «признаке большого доверия к рынку».

«После удивительно позитивного года для португальского рынка, учитывая обстоятельства, мы немного осторожнее в отношении 2023 года», - говорит Эрик ван Лёвен.

Он отмечает, что «Португалия не застрахована от атмосферы опасений, которая царит в Северной Европе», где принимаются «многие решения, касающиеся инвестиций в нашу страну».

Данные консультанта показывают, что в офисном сегменте район Большого Лиссабона был лучшим в 2022 году, когда этот рынок поглотил почти 260 тысяч квадратных метров и появится с будущим предложением около 255 000 квадратных метров.

В розничной торговле C&W указывает на тенденцию к восстановлению, зарегистрированную в течение 2022 года, «особенно благодаря возобновлению планов расширения со стороны национальных и международных ритейлеров».

В сегменте промышленности и логистики 2022 год не побил рекордов 2021 года, но достигнутые результаты были «очень хорошими»: в период с января по сентябрь было занято 331 400 квадратных метров.