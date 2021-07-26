Португалия: инвестиции в недвижимость выросли на 57 процентов

По данным консалтинговой компании JLL, инвестиции в недвижимость выросли на 57% во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом, когда они были зафиксированы на уровне 224 миллионов евро, достигнув в общей сложности 351 миллиона евро.

Тем не менее, с учетом совокупных инвестиций за полугодие в размере 575 миллионов евро, по словам консультанта, зафиксировано падение на 63% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

«Период отмечен приходом новых международных игроков и растущей активностью национальных институциональных и частных инвесторов», - указал JLL в примечании.

По оценкам аналитиков, общий объем инвестиций в 2021 году превысит 2,5 миллиарда евро, что доказывает привлекательность Португалии как инвестиционного направления даже при сценарии восстановления и некоторой неопределенности.

По словам консультанта, «на этот объем влияет один из крупнейших портфелей с высокой степенью подверженности гостиничным активам, которые, как ожидается, будут проданы в этом году».

По мнению JLL, сегмент заполняемости офисов должен вырасти «во второй половине года, учитывая интерес, проявленный компаниями к приобретению площадей, и возобновление международного интереса».

Консультант признает, что уровень заполняемости «ниже, чем в предыдущие годы», но подчеркнул «глубокую реструктуризацию этого сектора, когда офисы рассматриваются скорее как пространство для сотрудничества и общения, чем просто рабочие места».