Португалия: инвестиции в солнечную энергию в Алгарве

«Португалия - страна с высоким потенциалом роста производства солнечной энергии. Фотоэлектрическая электростанция Падерне в Алгарве отражает этот сценарий и демонстрирует приверженность NextEnergy этому типу инвестиций», - сказал Филинто Мартинш, директор NextEnergy Capital.

Солнечный парк, созданный NextEnergy Capital и Frequent Summer, состоит из 39 564 панелей с установленной мощностью 17,4 МВт и занимает площадь 28 гектаров в муниципалитете Албуфейра.

На церемонии присутствовали директор NextEnergy Capital Филинто Мартинш и представитель Frequent Summer Рожерио да Понте, а также мэр Албуфейры Жузе Карлуш Роло.

Промоутеры подчеркнули годовую производственную мощность 29,6 ГВтч, что позволит обеспечить электроэнергией более восьми тысяч домов.

По словам промоутеров, проект также имеет экологическую составляющую, избегая выброса 9 620 тонн CO2 в год.

Тот же источник добавил, что благодаря этим инвестициям в размере 18 млн евро «компания не только укрепляет свое глобальное присутствие, осуществляя еще один проект в Португалии, но также способствует экономическому и устойчивому развитию региона Алгарве».