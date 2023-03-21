Португалия: инвестиции в «золотую визу» выросли почти на треть

В прошлом месяце сумма, привлеченная в рамках программы «Вид на жительство для инвестиций» (ARI), которая отметила 10 лет в октябре прошлого года, выросла на 31% по сравнению с февралем 2022 года.

Увеличение по сравнению с январем (43,4 млн евро) составило на 27% - более 55,2 млн евро.

В феврале было выдано 130 «золотых» виз, из них 87 на приобретение недвижимости (50 на благоустройство городов) и 43 на капитальные вложения. Еще раз, не было предоставлено ARI путем создания рабочих мест.

По данным Службы иностранцев и границ (SEF), сумма, привлеченная за счет покупки недвижимости, составила 39,3 млн евро, из которых 17,1 млн евро приходится на приобретение для восстановления городов.

В феврале Китай вернулся на первое место - после того, как в январе его опередили Соединенные Штаты - в списке национальностей с наибольшим количеством выданных «золотых» виз.

В прошлом месяце Китай получил 23 ОРИ, за ним следуют США с 21, Турция (14), Индия (12) и Бразилия (9).

В общей сложности инвестиции, привлеченные с помощью «золотых» виз в январе и феврале этого года, составили 98,7 млн ​​евро, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (90,1 млн).

В совокупности - с момента создания программы в октябре 2012 года по февраль - инвестиции составляют более 6852 млн евро.