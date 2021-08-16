Португалия: инвестиции в золотые визы упали до 22,1 млн

В июле инвестиции, полученные в результате программы получения вида на жительство для инвестиций (ARI), достигли 22 197 726,03 евро, что на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (56 млн евро) и на 39% меньше, чем в июне (36,4 млн евро).

По данным Службы по делам иностранцев и границ (SEF), в прошлом месяце был предоставлен 41 ARI, из которых 35 за счет покупки недвижимости (11 для восстановления города) и шесть за счет перевода капитала.

Приобретение недвижимости в июле составило около 20 млн евро, из которых 3,9 млн евро были направлены на восстановление города, а переводы капитала составили 2,1 млн евро.

Было выдано 10 золотых виз в Китай, пять - в США, пять - в Россию, четыре - в Бразилию и три - в Турцию.

За первые семь месяцев года было выдано 486 золотых виз, из которых 55 - в январе, 100 - в феврале, 73 - в марте, 98 - в апреле, 52 - в мае, 67 - в июне и 41 - в июле.

В период с января по июль объем инвестиций, привлеченных с помощью этого инструмента, составил 259,8 млн евро, что на 40% меньше по сравнению с 439 млн евро, зарегистрированными за первые семь месяцев прошлого года.

С начала действия программы в октябре 2012 года было выдано 9875 золотых виз и 16 762 вида на жительство для воссоединившихся членов семей.