Португалия: инвестиции в золотые визы упали на 52 процента

В октябре 2020 года было выдано 54 золотых визы, из которых 48 - в связи с приобретением недвижимости, а шесть - по критерию инвестиций капитала.

Снижение составило 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (59,9 млн евро). По отношению к сентябрю (43,5 млн евро) падение составило 34%.

В анализируемый месяц в приобретение недвижимости было вложено 25,9 млн евро, из которых 5,1 миллиона евро приходятся на приобретение городского жилья для восстановления. С другой стороны, перевод капиталов составил 2,7 млн евро, а вариант с созданием рабочих мест не выбрал никто.

Из общего числа золотых виз, выданных в октябре, 20 инвесторов прибыли из Китая, пять из Вьетнама, пять из США, пять из Турции и четыре из Бразилии.

Всего в 2020 году привлеченная сумма составила 569 млн евро, что на 14% меньше, чем годом ранее. С января по октябрь было выдано 1047 золотых виз.

Китай лидирует по выдаче виз (4728), за ним следуют Бразилия (977), Турция (446), ЮАР (386) и Россия (352). С начала программы воссоединившимся членам семьи было выдано 15 864 вида на жительство, из которых 1241 - в 2020 году.