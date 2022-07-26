Португалия: инвестиции в золотые визы выросли до 316,2 млн евро

Инвестиции, полученные с помощью золотых виз, в первом полугодии выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 316,2 млн евро, согласно отчетам SEF.

В первой половине 2021 года инвестиции, привлеченные в рамках программы «Вид на жительство для инвестиций» (ARI), составили 237,6 млн евро, что на 33% меньше, чем за первые шесть месяцев этого года (316,2 млн евро).

В июне инвестиции, привлеченные с помощью золотых виз, составили более 77,9 млн евро, увеличившись на 44% по сравнению с маем (53,8 млн евро) и увеличившись более чем вдвое по сравнению с 36,4 млн евро, зарегистрированными в том же месяце 2021 года.

В июне было выдано 155 золотых виз, из которых 126 на приобретение недвижимости (68 на восстановление), 28 на капитальные вложения и одна на создание рабочих мест.

Инвестиции в покупку недвижимости в июне составили 62,2 млн евро , из которых 23,9 млн в реконструкцию города, а в капитальный перенос - 15,6 млн евро.

В прошлом месяце было выдано 30 золотых виз Китаю, 30 - США, 14 - Турции, 11 - Индии и 10 - Бразилии.

За этот период было выдано 204 вида на жительство воссоединившимся членам семьи, всего 735 за год.

С момента запуска программы грантов ARI в октябре 2012 года с помощью этого инструмента было собрано 6 416 041 013,55 евро.